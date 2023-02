SES : Le Luxembourg annonce son intention d'exploiter le système O3b mPOWER pour l'Europe et l'OTAN

(Boursier.com) — SES annonce ce jour l'intention du gouvernement luxembourgeois de recourir au système haute performance de deuxième génération O3b mPOWER de SES en orbite terrestre moyenne (MEO) comme infrastructure critique et résiliente de télécommunications par satellite au profit du Grand-Duché, de ses partenaires et de l'OTAN dans les domaines de la défense et sécurité, des secours d'urgence consécutifs aux catastrophes et de nombreuses autres applications.

Lors d'une conférence de presse, François Bausch, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Luxembourg, a déclaré que son gouvernement serait fier d'exploiter la technologie satellitaire hautement innovante développée dans le pays par son principal acteur du secteur spatial, SES. D'une valeur de 195 millions d'euros sur dix ans, le programme MEO Global Services (MGS) autorisera, une fois entériné par le parlement luxembourgeois, l'acquisition et l'exploitation des services O3b mPOWER. Fin 2022, le Luxembourg et les États-Unis ont conclu un partenariat de soutien visant à contractualiser commercialement des capacités de communication par satellite par le biais de l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA). Le programme MGS sera réalisé dans le cadre de ce partenariat.

Le système O3b mPOWER que SES a commencé à lancer en orbite terrestre moyenne (MEO) en 2022 offre des performances sans égales pour un large éventail de missions gouvernementales souveraines telles que la défense, les secours d'urgence, les opérations, le community building et le bien-être des personnels en opérations extérieures. D'un niveau de flexibilité sans précédent, ce système unique fournit des services de connectivité à performances et disponibilité garanties pour les données dédiées, protégées et ultra fiables, tout en donnant pleinement accès aux informations en temps réel, à des images et vidéos haute résolution, aux applications cloud et aux réseaux sécurisés.

Grâce à l'architecture ouverte et aux fonctions de sûreté uniques du système O3b mPOWER, les gouvernements peuvent exploiter des portails et réseaux souverains à l'échelle mondiale. Ce système peut aussi être facilement intégré aux capacités satcom existantes des États, afin d'offrir aux systèmes de l'OTAN et de ses alliés une résilience multi-orbites et un niveau supérieur de performance et de sûreté.