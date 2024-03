SES : le dividende 2023 a été fixé à 0,50 euro par action

(Boursier.com) — SES recule de 3,5% ce jeudi à 6,10 euros, alors que le groupe a annoncé ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Le Chiffre d'affaires est ressorti à 2.030 Millions d'euros, supérieur aux perspectives financières de l'exercice 2023. Les Réseaux (+6,1% sur un an) ont tiré la croissance du chiffre d'affaires du groupe (+0,8% sur un an) avec la Vidéo. L'EBITDA ajusté s'est inscrit à 1.025 ME, impacté par des dépenses non planifiées au 4ème trimestre 2023. Le paiement de réinstallation accélérée en bande C de 3 Milliards de dollars, reçu aux États-Unis, a permis cependant de réduire le ratio de levier net de 3,5 fois à 1,5 fois.

Avec un solide flux de trésorerie disponible ajusté de 431 millions d'euros en 2023, le dividende 2023 a été fixé à 0,50 euro par action qui sera mis en paiement en avril 2024, complété par un rachat d'actions en cours pour 150 millions d'euros. À partir de l'exercice 2024, SES passera au paiement de dividendes semestriels, en s'alignant sur les flux de trésorerie opérationnels.