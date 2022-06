SES : Lancement réussi du nouveau satellite en bande C de SES à bord d'une fusée SpaceX

(Boursier.com) — SES annonce que le satellite SES-22 a été lancé avec succès à 17 h 04 min heure locale à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la plateforme de lancement 40 du centre spatial de Cape Canaveral, en Floride.

Fabriqué par Thales Alenia Space, le premier satellite en bande C de SES destiné à libérer les 300 MHz inférieurs de ce spectre, opèrera depuis la position orbitale de 135 degrés Ouest et délivrera des services TV et radio à des millions de foyers américains, ainsi que d'autres services de transmission de données critiques. SES-22 devrait être pleinement opérationnel dès le mois d'août 2022.

Le lancement de SES-22 s'inscrit dans le cadre du programme de la Commission fédérale des communications (FCC) américaine visant à libérer une partie du spectre de la bande C pour permettre aux opérateurs de réseau mobile de déployer les services 5G aux Etats-Unis contigus. En réponse à un mandat de la FCC, les opérateurs de satellite comme SES doivent reconditionner leur services pour les faire passer des 300 MHz inférieurs de la bande C aux 200 MHz supérieurs et ainsi libérer de l'espace pour la 5G.

Conformément à la décision de la FCC d'accélérer la réaffectation de la bande C aux Etats-Unis d'ici le mois de décembre 2023, et dans le souci d'assurer une continuité de service, SES lancera cinq satellites : SES-18, SES-19, SES-20, SES-21 et SES-22 en 2022.

"Nous sommes ravis du lancement réussi de SES-22 grâce à nos partenaires Thales Alenia Space et SpaceX", a déclaré Steve Collar, CEO de SES. "Le lancement de SES-22, et des autres satellites en bande C prévus cette année, nous permettra de continuer à fournir les services de haute qualité auxquels nos clients ont été habitués ces dernières décennies, tout en libérant le spectre nécessaire au déploiement rapide de la 5G aux Etats-Unis."