SES : Lancement réussi des cinquième et sixième satellites O3b mPOWER

(Boursier.com) — SES a annoncé ce jour le succès du lancement de deux satellites O3b mPOWER supplémentaires à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), en Floride, aux États-Unis, à 16h08 heure locale. Avec ces cinquième et sixième satellites O3b mPOWER désormais en orbite, le système dispose des six satellites en orbite terrestre moyenne (MEO) requis pour offrir des services en réseau de hautes performances combinant un débit élevé, une faible latence prévisible, ainsi qu'un niveau de flexibilité et de disponibilité sans égal.

Le mois dernier, SES a annoncé que deux satellites supplémentaires, fabriqués par Boeing, seraient ajoutés à sa constellation O3b mPOWER, portant la flotte totale à 13 satellites. Cet investissement additionnel devrait être couvert par l'enveloppe actuelle des dépenses en capital engagées de SES. Les quatre premiers satellites O3b mPOWER lancés l'année dernière sont arrivés sur leur position orbitale finale et font actuellement l'objet de vérifications en orbite, dont une série de tests de validation des systèmes des segments à la fois spatial et sol.

Rien que depuis le début de l'année 2023, SES a déployé et testé plus de 160 terminaux O3b mPOWER en complément de ceux de l'actuelle constellation O3b pour servir les clients des secteurs de la mobilité, des télécoms, des services gouvernementaux et des entreprises.

"Maintenant que les cinquième et sixième satellites O3b mPOWER sont lancés et sur le point d'entrer en service ces prochains mois, nous nous apprêtons à délivrer les services de connectivité hautes performances dont nos clients ont besoin. En apportant encore plus de résilience dans le réseau, nous savons que nos clients pourront compter sur nous pour leur garantir une connectivité sûre et fiable dans le cadre de leurs activités", a déclaré Ruy Pinto, CEO de SES.

Le démarrage du service commercial d'O3b mPOWER est prévu au deuxième trimestre 2024. Pour plus d'informations sur le système O3b mPOWER, rendez-vous sur notre newsroom.