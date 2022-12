SES : lancement des deux premiers satellites O3b mPOWER

(Boursier.com) — SES a annoncé, le 17 décembre, le succès du lancement des deux premiers satellites O3b mPOWER à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS), en Floride, aux Etats-Unis. Ce lancement a été réalisé à 17h48 heure locale.

Construit par Boeing et conçu pour livrer des performances sans précédent grâce à une charge utile définie par logiciel unique en son genre, O3b mPOWER est le système de seconde génération de SES en orbite terrestre moyenne (MEO). Grâce à lui, les clients vont pouvoir transformer leurs opérations et bénéficier de capacités de l'ordre du térabit ; du débit le plus élevé, modulable et garanti ; d'une latence aller-retour inférieure à 150 millisecondes et d'une disponibilité de service sans égale. L'écosystème O3b mPOWER permettra à SES de répondre aux besoins de connectivité actuels et futurs des gouvernements, opérateurs de réseaux mobiles, industries de l'énergie, croisiéristes et entreprises du monde entier. Parmi les clients clés ayant souscrit aux services d'O3b mPOWER figurent Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil et tout récemment Vodafone Cook Islands.

"Ce lancement est très spécial pour nous, car il marque la prochaine grande étape de notre système en orbite moyenne", a déclaré Steve Collar, CEO de SES. "Qu'il s'agisse d'aider les gouvernements à mener à bien leurs missions critiques de façon sécurisée, les croisiéristes à offrir en permanence à leurs passagers une connectivité à haut débit et large bande, ou encore les opérateurs mobiles à déployer leurs réseaux 4G/5G dans les zones à faible couverture ou à rétablir les communications en cas de pannes, O3b mPOWER est le système satellitaire de choix pour les applications où les performances comptent plus que tout".

Le démarrage du service commercial d'O3b mPOWER est prévu au 3e trimestre 2023.