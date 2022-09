(Boursier.com) — SES , l'ESA et la Commission européenne s'associent pour fournir un système de cryptographie quantique par satellite pour la cybersécurité européenne. Ce partenariat inédit entre l'ESA et un consortium emmené par SES, avec le soutien de la Commission européenne, "fera progresser l'Europe sur le front de l'innovation spatiale et des systèmes QKD par satellite", indique SES. Conjointement avec ses partenaires européens, SES bâtira le premier système de QKD spatial basé sur une technologie européenne, en développant et exploitant un satellite dédié en orbite terrestre basse et en construisant un centre d'opération QKD ultra-moderne au Luxembourg. Le projet est cofinancé par l'ESA, avec la contribution de l'Allemagne, du Luxembourg, de l'Autriche, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Belgique et de la République tchèque dans le cadre du programme de recherche ARTES, ainsi que par la Commission européenne au travers du programme Horizon Europe.

Grâce au système EAGLE-1, l'ESA et les États membres de l'Union européenne réaliseront la phase initiale de démonstration et validation en orbite de technologies QKD entre l'orbite basse et la terre. Le projet EAGLE-1 fournira de précieuses données pratiques pour développer les infrastructures de communication quantique (QCI) de prochaine génération, en contribuant par exemple aux ambitions de l'UE de déployer des réseaux souverains, autonomes et transfrontaliers de communications quantiques sécurisées. Le satellite EAGLE-1, dont le lancement est prévu en 2024, effectuera une mission orbitale de trois ans avec le soutien de la Commission européenne. Au cours de cette phase opérationnelle, ce satellite offrira aux gouvernements et institutions de l'UE, ainsi qu'aux secteurs d'activités sensibles, un premier accès à la technologie QKD longue distance, dans la perspective de déployer une constellation européenne permettant des transmissions de données ultra sécurisées.