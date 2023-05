SES : L'EBITDA ajusté s'établit à 265 millions d'euros au T1

(Boursier.com) — SES SA annonce de solides performances au premier trimestre 2023 et considère être en bonne voie pour réaliser ses perspectives financières sur l'ensemble de l'année 2023.

Le Chiffre d'affaires s'est inscrit à 490 millions d'euros (+9,6% en glissement annuel). Les Activité Réseaux Différenciés montent de 2,9% (YoY), avec une croissance à deux chiffres de la Mobilité. 90 millions d'euros de nouveaux contrats ont été signés en Mobilité depuis le 31 mars 2023, dont des gains significatifs en Aviation et Croisière. 110 ME de renouvellements et de nouvelles affaires ont été réalisés en vidéo (-5% YoY).

L'EBITDA ajusté s'établit à 265 millions d'euros (-3,2% en glissement annuel) représentant une marge de 54%.

Les perspectives 2023 sont inchangées et en bonne voie de réalisation (CA de 1.950 à 2.000 millions d'euros avec un EBITDA ajusté de 1.010 à 1.050 millions d'euros).

La phase II de la bande C aux États-Unis est aussi en bonne voie : SES-18 et SES-19 lancés, avec plus de 95% des transitions satellites terminées et plus de 90% des filtres au sol installés.