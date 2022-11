SES-imagotag vise 2,2 MdsE de revenus en 2027 et un premier dividende en 2024

(Boursier.com) — SES -imagotag tient ce jour son Capital Markets Day et livre des prévisions ambitieuses à l'horizon 2027. Le groupe anticipe 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires 2027 et une marge d'Ebitda estimée à 22%. La croissance devrait être tirée par un décuplement des revenus en Amérique du Nord, entre 0,9 et 1 MdE, et un doublement des revenus en Europe à 1,1 milliard d'euros. Le plan stratégique 'VUSION '27' du groupe doit ainsi servir de feuille de route pour les cinq années à venir. Malgré les nombreuses difficultés et le défi du changement climatique auxquels le monde est actuellement confronté, le groupe se dit confiant dans la capacité du commerce mondial à accélérer sa transformation, et pense pouvoir jouer un rôle en tant que fournisseur de solutions face à certains de ces problèmes. SES-imagotag entend ainsi continuer à jouer un rôle de premier plan dans le développement de solutions transformatrices pour le secteur du commerce de détail.

La croissance du chiffre d'affaires est estimée sur un CAGR (taux de croissance annuelle composée) sur 5 ans de plus de 30%, pour atteindre cet objectif de 2,2 milliards d'euros, avec l'hypothèse d'un milliard d'appareils IoT connectés parmi les clients de SES-imagotag d'ici la fin de l'année 2027. Cette croissance sera tirée par une accélération significative de la pénétration du marché aux États-Unis, la migration des clients ESL existants en Europe vers des solutions basées sur le cloud, la pénétration de nouveaux marchés dans le reste du monde et le développement de nouveaux secteurs de vente au détail et d'autres marchés verticaux. Les VAS (ventes de solutions et services à valeur ajoutée) devraient représenter 30% du chiffre d'affaires à fin 2027, contre 16% en 2022.

L'Ebitda en 2027 devrait atteindre 480 millions d'euros, avec une marge passant d'environ 10% en 2022 à 22% en 2027. Les moteurs de cette amélioration significative de la rentabilité sont supposés être un élargissement de la marge brute, résultant de la croissance des VAS (qui génèrent une marge brute plus élevée que les ESL) dans le mix des revenus, et une amélioration progressive du levier opérationnel.

Au cours des cinq prochaines années, les besoins potentiels de financement de SES-imagotag seront principalement couverts par l'endettement. L'effet de levier maximal que la société s'attend à atteindre est un ratio dette nette sur Ebitda de 2,0x. Dans l'hypothèse où SES-imagotag s'endetterait à nouveau, elle pourrait progressivement passer d'une dette bullet à une dette amortissable, et d'un emprunt européen à davantage de dette contractée aux Etats-Unis. La Société vise également un premier dividende en 2024 (sur la base des résultats 2023).