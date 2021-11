SES-imagotag : vers les 60 euros

(Boursier.com) — SES -imagotag monte de 1% ce jeudi à 59,20 euros, alors que le groupe a renouvelé son contrat avec Sephora pour remplacer les étiquettes électroniques déployées en 2015, par des nouvelles étiquettes Vusion d'ici décembre 2021.

La solution Vusion va permettre à Sephora de continuer d'optimiser son expérience client en magasin, et de renforcer son agilité opérationnelle grâce à une automatisation et un pilotage central des informations sur l'ensemble des solutions de SES-imagotag. Sephora va également bénéficier d'étiquettes spécialement conçues pour le secteur de la cosmétique, bénéficiant notamment de la meilleure résolution d'écran du marché.

Le groupe s'occupera également de collecter et de reconditionner les étiquettes électroniques d'ancienne génération actuellement en magasin. Cette seconde vie donnée à celles-ci s'inscrit dans les engagements pris par SES-imagotag en matière de responsabilité sociale et environnementale afin de limiter l'impact environnemental des solutions déployées par SES-imagotag.

Rappelons que SES-imagotag a développé la plateforme Vusion (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs.

"Un contrat peu significatif à l'échelle du groupe mais qui pourrait conduire à un effet d'entrainement dans le non alimentaire" commente Portzamparc qui vise un cours de 60 euros sur le dossier.