SES-imagotag : Unicoop Tirreno choisit le groupe pour équiper 94 magasins

(Boursier.com) — SES -imagotag, leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par Unicoop Tirreno pour équiper 94 magasins avec ses solutions d'ici deux ans, dont 31 en 2021.

SES-imagotag va déployer sa plateforme Retail IoT Cloud VUSION dans tous les magasins de l'enseigne offrant à celle-ci la capacité d'automatiser ses prix et promotions, tout en assurant un suivi à distance et en temps réel de la technologie installée en magasin. Unicoop Tirreno va également déployer une solution d'optimisation des préparations de commandes Drive/Click & Collect en magasin (picking), basée sur la plateforme VUSION.

Unicoop Tirreno pourra également utiliser son réseau Wifi Meraki existant afin de communiquer avec les étiquettes intelligentes de SES-imagotag, grâce au partenariat technologique noué entre le Groupe et Cisco Meraki, permettant ainsi des économies significatives sur les coûts d'infrastructure.