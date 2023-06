SES-Imagotag : Unicoop Firenze choisit SES-imagotag pour digitaliser ses magasins

(Boursier.com) — Unicoop Firenze (membre de Coop Italia), leader en Toscane qui exploite l'une des plus grandes chaînes de supermarchés en Italie, a choisi la plateforme Vusion IoT Cloud pour la digitalisation de 110 magasins.

Le Français se félicite : "L'adoption de la plate-forme Vusion IoT Cloud par Unicoop Firenze est motivée par plusieurs facteurs externes importants et exigences internes ayant un impact sur ses opérations, tels que l'inflation, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la conformité satisfaisante à la planification des rayons. La société a identifié la nécessité d'être en mesure de répondre rapidement à la dynamique du marché et à l'évolution des demandes, d'avoir la capacité d'une plus grande agilité de tarification en temps réel et d'être alignée sur la croissance du commerce électronique".

SES-imagotag a jusqu'à présent déployé des Vusion ESL connectés au cloud dans 40 magasins Unicoop Firenze et achèvera le déploiement sur les 70 sites restants - dont la taille varie des grands supermarchés aux petits mini-marchés - d'ici septembre 2023. Unicoop Firenze a également déjà installé Captana, une solution de vision par ordinateur pour la surveillance et la gestion de la disponibilité en rayon, dans plusieurs magasins.