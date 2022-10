SES Imagotag : une publication record, mais peu de réactions...

(Boursier.com) — SES Imagotag réagit peu, en repli de 0,7% à 107 euros, alors qu'au T3, le CA du groupe a atteint 181,8 ME, en hausse de +108% par rapport au T3 2021, soit bien supérieur aux précédents records de CA trimestriel. Le CA total pour les 9 premiers mois de l'année 2022 s'est établi à 467,7 ME, soit une progression de +61,1% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021. Sur 12 mois glissants, le CA a progressé de +54,4%, à 600,3 ME.

SES se dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2022 de croissance de plus de 40% du CA mondial et de CA annuel de plus de 600 ME, en parallèle d'une poursuite de l'amélioration de la rentabilité.

Pour 2023, le carnet de commandes et les contrats confirmés en cours de négociation contractuelle couvrent d'ores et déjà plus de 80% de l'objectif de CA de 800 ME, d'où un niveau élevé de confiance à l'égard de cet objectif, de même que sur la capacité du groupe à poursuivre l'amélioration de sa rentabilité...

"Coutumier du fait, SESL signe une nouvelle publication record" commente Portzamparc, qui souligne que le contexte économique semble accélérer le besoin de digitalisation de nombreux 'retailers' souhaitant être le plus agile possible face à l'inflation, intensifiant de fait les déploiements du groupe. "Après mise à jour de notre modèle, nous relevons notre objectif de 104 à 130 euros et notre recommandation de 'Renforcer' à 'Acheter'" conclut l'analyste.