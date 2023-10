SES Imagotag : un analyste refait le point

(Boursier.com) — SES Imagotag recule de 4,4% à 92 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 182,5 ME, soit une activité stable par rapport au chiffre d'affaires record du T3 2022. Compte tenu du calendrier des déploiements, et comme déjà mentionné, le CA attendu au second semestre est plus concentré sur le 4ème trimestre. Il s'agit cependant du meilleur 3ème trimestre du Groupe historiquement...

Sur les 9 premiers mois de l'année 2023, le chiffre d'affaires s'établit à 563,2 ME, en progression de +20% par rapport à l'année précédente.

La conjoncture économique mondiale reste particulièrement difficile pour le commerce, du fait d'une forte inflation, de volumes de consommation en baisse et de marges sous forte pression.

Malgré ce contexte, les prises de commandes sur 9 mois s'élèvent à 710 ME, soit une croissance de +30% sur un an car les investissements de digitalisation des magasins sont toujours stratégiques pour les commerçants.

En bonne voie

Le groupe est en bonne voie pour tenir son objectif de chiffre d'affaires de 800 ME, tiré par une forte progression de l'activité au 4ème trimestre 2023, CA attendu d'environ 240 ME en croissance de plus de 50% sur un an. Les prises de commandes devraient également rester dynamiques sur la période. Le groupe prévoit aussi un nouvel accroissement de sa rentabilité au second semestre.

Pour l'année 2024, SES Imagotag anticipe la poursuite d'une forte croissance due, notamment, à l'accélération de son activité aux Etats-Unis... "Malgré un T3 'flat', SESL réitère avec confiance l'objectif 2023 d'un CA à 800 ME et table toujours sur la poursuite d'une amélioration de sa rentabilité au S2 (en lien avec la poursuite de l'amélioration des prix de revient industriels) en indiquant être "confortable" avec l'ambition d'atteindre 100 ME d'EBITDA (marge 12,5%) sur l'exercice" commente Portzamparc qui précise : "Si nous abaissons légèrement nos attentes 'top line' de 810 ME à 804 ME, nous relevons nos estimations d'EBITDA de 94,7 ME (marge 11,7%) à 98 ME (marge 12,2%) avec un impact de +6,4% sur nos BPA"... Verdict : "Notre opinion 'Acheter' et notre objectif à 187,5 euros sont réitérés" conclut l'analyste.