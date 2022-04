SES-imagotag : trimestre historique et carnet de commandes bien garni !

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de SES-imagotag a progressé de +42,9% au 1er trimestre 2022, pour s'établir à 120,2 millions d'euros (84,1 ME au 1er trimestre de 2021), soit le niveau de ventes au T1 le plus élevé jamais atteint en 30 ans d'histoire pour SES-imagotag.

L'Europe a porté cette croissance globale, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 91,4 ME, en hausse de +46% par rapport au T1 2021. La croissance en Europe a notamment été alimentée par des déploiements en Allemagne et en Italie, ainsi que par le dynamisme de l'activité observé dans toute la région. Hors d'Europe, la croissance s'est élevée à +33,9% par rapport au précédent exercice, pour s'établir à 28,8 ME. La situation est cependant contrastée entre la croissance exceptionnelle de l'Amérique du Nord et la contraction du chiffre d'affaires relevée en Asie où l'activité a ralenti en raison des confinements et des restrictions de déplacements en vigueur.

Le chiffre d'affaires sur 12 mois glissants au cours de la période a augmenté de 41,7% par rapport à la précédente période de 12 mois.

Les prises de commandes ont atteint un total de 170,1 ME lors du 1er trimestre, en hausse de +53,2% par rapport au 1er trimestre 2021, soulignant la dynamique en cours pour la future croissance du chiffre d'affaires. Sur 12 mois glissants, les prises de commandes ont augmenté de +33,6% au T1 2022, pour s'établir à 660,9 ME, soit un plus haut historique. Les prises de commandes ont été particulièrement élevées en Allemagne où la digitalisation des magasins est en train d'accélérer.

Perspectives

Dans un contexte géopolitique complexe qui évolue, et une tension continue sur la chaine d'approvisionnement mondiale, le Groupe reste confiant dans sa forte dynamique commerciale pour 2022 et la poursuite de sa stratégie de croissance rentable en ligne avec les objectifs de son plan stratégique.