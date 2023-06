SES Imagotag : tout bon ?

(Boursier.com) — SES Imagotag campe à 163,60 euros ce mardi, alors que l'AGE du 2 juin a approuvé à près de 99% l'émission de 1.761.200 bons de souscription d'actions au profit de Walmart, avec suppression du DPS et à prix d'exercice fixé à 112,19 euros. Portzamparc rappelle que cette émission s'inscrit dans le cadre de l'accord commercial annoncé le 27 avril 2023 et qui autorise Walmart à souscrire à des actions dans la limite de 10% du capital, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites (première option déclenchée à partir de 700 M$ de dépenses effectuées par Walmart et au prorata ensuite, sachant que les 10% ne pourront être atteints que via une dépense totale de 3 Md$)".

"Sans véritable surprise compte tenu de la construction du deal présentée fin avril, l'AG des actionnaires a largement

approuvé l'entrée de Walmart au capital de SESL" commente l'analyste qui rappelle que le contrat majeur obtenu récemment avec Walmart US (500 magasins à déployer sur 12-18 mois pour un total de 60 millions d'ESL et estimé autour de 300-330 ME de chiffre d'affaires) marque la première étape d'un déploiement d'envergure sur cette zone clé et sécurise une grande partie du plan Vusion 2027 (objectif 900 ME zone Am. Nord)". Verdict de l'analyste : "Acheter avec un objectif de cours de 187,5 euros".

Soulignons par ailleurs que le CA du T1 a grimpé à 159 ME, en croissance de 32% vs le T1 2022. Le CA sur 12 mois glissants est ressorti à 660 ME, en croissance de 44% sur un an. Les prises de commandes se sont inscrites à 221 ME, en croissance de 30% sur un an. La direction affiche logiquement sa confiance dans l'atteinte des objectifs annuels (800 ME et rentabilité en hausse).