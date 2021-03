SES-imagotag : soutenu

SES-imagotag : soutenu









Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag monte de 1% ce mardi à 38,40 euros, alors que le groupe a signé un contrat de déploiement avec Worten, leader du commerce électronique au Portugal et membre du groupe Sonae, afin d'équiper ses 200 magasins physiques de la plateforme VUSION Retail IoT de SES-imagotag et de ses étiquettes électroniques. A l'issue d'une première phase pilote et d'une analyse approfondie du marché, Worten a sélectionné SES-imagotag grâce à sa plateforme Cloud de pointe, offrant au distributeur portugais un avantage décisif sur son secteur... "L'expertise sans égale de SES-imagotag dans la technologie e-Paper jaune a également été un facteur déterminant pour Worten. Ce nouveau déploiement vient renforcer le leadership et l'expérience du groupe dans cette technologie" souligne le management.

Portzamparc parle d'une "nouvelle phase pilote concluante permettant au groupe de conserver sa très bonne dynamique commerciale et rappelle que les prises de commandes à fin décembre s'établissaient à 355,4 ME (+35%), offrant une forte visibilité pour l'exercice en cours". Le broker reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 46 euros.