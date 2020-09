SES Imagotag : sous pression

SES Imagotag : sous pression









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SES Imagotag recule de plus de 6% à 21,50 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires du S1 est ressorti en léger recul à 118 ME, soit -2,5% vs. S1 2019. La rentabilité a été affectée par l'impact de la crise COVID sur le 'mix géographique'. L'EBITDA du S1 est ressorti à -0,2 ME par rapport à 3,1 ME au S1 2019. Le résultat net est de -9,8 ME vs. -5 ME au S1 2019.

La société a annoncé par ailleurs une forte croissance des prises de commandes S1 à 165 ME, une hausse de +34%.

SES Imagotag fait état d'une perspective confirmée d'un retour à la croissance et d'une amélioration de la rentabilité au 2nd semestre, sous réserve de l'évolution de la pandémie au 4ème trimestre... "Après révision en baisse de notre scénario, nous plaçons notre objectif de cours à 26 euros/action vs 26,5 euros précédemment" souligne Portzamparc. "Malgré la dégradation des résultats, la bonne dynamique de prise de commandes affichée au S1 (+34%) et les différentes mesures de renforcement de la flexibilité financière apportent selon nous un peu de visibilité au titre" estime l'analyste.