SES-imagotag sélectionné par Free pour la digitalisation de ses magasins

(Boursier.com) — SES -imagotag, leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, annonce aujourd'hui avoir été choisi par Free pour la digitalisation de leurs boutiques dans toute la France.

Après une première vague de 150 magasins, le déploiement de la solution VUSION se poursuivra en 2022 au sein du réseau Free. Ces installations se dérouleront en parfaite autonomie pour Free via une solution "plug & play" conçue par SES-imagotag, tout en bénéficiant du soutien à distance des équipes service client du Groupe.

Grâce à VUSION, Free aura la possibilité d'améliorer sensiblement la gestion opérationnelle de ses boutiques, tout en offrant une meilleure expérience d'achat à ses clients. De plus, la plateforme Cloud développée par le Groupe garantira à Free une synchronisation omnicanale sans couture des prix, des promotions, et des caractéristiques produits entre leurs canaux de vente digitaux et physiques.