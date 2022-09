SES-imagotag : sélectionné par Fnac Darty pour la digitalisation de plus de 200 magasins en Europe

(Boursier.com) — SES -imagotag et Fnac Darty, leader européen de la distribution de biens technologiques et culturels, annoncent un plan de déploiement ambitieux de sa technologie de pointe dans plus de 200 magasins du groupe en France, Belgique, Espagne et Portugal. Après avoir équipé ces dernières années une quarantaine de magasins en Espagne en étiquettes électroniques et solutions digitales, le Groupe accélère sa transformation digitale grâce à la technologie SES-imagotag.

En France, plus de 110 magasins Fnac et Darty vont ainsi adopter la plateforme VUSION, avant fin 2022, connectant dans le cloud l'ensemble de leurs étiquettes électroniques. Plus de soixante-dix magasins Fnac et Vanden Borre seront aussi équipés courant 2022 au Portugal et en Belgique.

La plateforme VUSION développée par SES-imagotag permettra à Fnac Darty une automatisation et une synchronisation dynamique des prix à travers l'ensemble des canaux de vente, tout en offrant aux équipes en magasin la possibilité de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Avec ce déploiement, Fnac Darty franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de ses magasins, tout en améliorant l'expérience client.

La technologie SES-imagotag permettra aux magasins d'améliorer leur agilité en modifiant en temps réel et facilement, depuis la plateforme cloud, les informations affichées sur les étiquettes. À la clé également, la possibilité pour les vendeurs de trouver chaque produit plus rapidement grâce aux LED clignotantes des étiquettes et à un moteur de recherche accessible via smartphone. Avec la plateforme VUSION, les clients en magasin peuvent également consulter des fiches produit par code QR afin d'accéder à des informations enrichies pour les aider dans leur décision d'achat.

De plus, grâce au déploiement de l'infrastructure sans fil Cisco Meraki, avec qui SES-imagotag a noué un partenariat technologique, Fnac Darty peut activer la solution VUSION simplement et rapidement depuis la plateforme Cisco Meraki, et sans investissement matériel supplémentaire, en utilisant les points d'accès déjà installés. Ceci contribue également à la maitrise de l'empreinte carbone du projet conformément aux engagements RSE pris par Fnac-Darty et SES-imagotag.