SES-imagotag</b> se dit toujours en bonne voie pour les 800 ME de chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — SES-imagotag se félicite de son exercice 2019, nouvelle année de forte croissance pour le Groupe, au cours de laquelle il a vu sa croissance s'accélérer fortement, grâce à des performances solides à l'international. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 247,6 ME (+31,7%), dépassant légèrement l'objectif de +30% fixé pour l'année, permettant à SES d'être en bonne voie pour atteindre l'objectif 2022 de 800 ME de chiffre d'affaires annuel.

L'EBITDA du Groupe s'établit à 10,8 ME (13,1 ME après application de la norme IFRS16), en nette progression par rapport à 2018 (+66%), aidé par l'amélioration de 2 points du ratio d'exploitation (charges d'exploitation courantes sur chiffre d'affaires) qui passe de 22% en 2018 à 20% en 2019.

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) s'établit à -1 ME, proche de l'équilibre et en nette progression par rapport à 2018.

Le résultat net ressort fortement impacté par la hausse du dollar et des droits de douanes américains et s'établit à -13,1 ME pour l'exercice 2019, en forte baisse par rapport à 2018.

Sous réserve d'une résolution rapide de la crise du COVID-19 permettant une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, l'EBITDA et le résultat net devraient s'améliorer en 2020.

Le groupe prévient toutefois qu'une part significative de la production, notamment la majorité de la fabrication modules d'écrans E-Paper, se situe en Chine, de même qu'un grand nombre des fournisseurs de composants. La capacité de production du Groupe se trouve donc affectée par la pandémie COVID-19. Depuis la reprise de l'activité mi-février, les unités de production remontent progressivement en puissance et devraient atteindre leur capacité nominale courant avril selon le scénario de base actuel. Les livraisons du premier semestre seront affectées par rapport au plan de marche initial.