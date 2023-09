SES-imagotag : s'envole après les résultats

(Boursier.com) — SES-imagotag s'envole de plus de 12% à 125,2 euros au lendemain de la présentation de comptes semestriels en forte amélioration. La firme a fait état d'un profit net de 91,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 33% à 380,1 millions d'euros. L'EBITDA est de 43,5 ME, en croissance de 72%, soit une marge de 11,4%. Pour le semestre en cours, le groupe anticipe la poursuite d'une forte croissance, en ligne avec son objectif annuel de 800 ME de CA, ainsi qu'une nouvelle amélioration de sa rentabilité.

Portzamparc évoque des résultats conformes à ses attentes et réitère son avis 'achat' sur le dossier. "Nous pensons que les résultats du premier semestre de SES-Imagotag seront un catalyseur positif à court terme pour le cours de son action, ce qui devrait à terme conduire à une baisse de l'intérêt des vendeurs à découvert (actuellement à environ 13% du capital), écrit Berenberg, à l''achat' sur la valeur.