SES Imagotag s'envole après l'accélération de son activité et un nouvel accord avec Walmart

(Boursier.com) — SES Imagotag flambe de 37% à 154,40 euros ce jeudi, alors que le CA du T1 a grimpé à 159 ME, en croissance de +32% vs T1 2022. Le CA sur 12 mois glissants est ressorti à 660 ME, en croissance de 44% sur un an.

Les prises de commandes ressortent à 221 ME, en croissance de 30% sur un an. La direction affiche logiquement sa confiance dans l'atteinte des objectifs annuels (800 ME et rentabilité en hausse).

Par ailleurs, SES-imagotag a annoncé un contrat de déploiement de la plateforme VUSION de dernière génération dans les magasins Walmart aux États-Unis : "Un an après la conclusion de leur partenariat stratégique, SES-imagotag annonce aujourd'hui avoir conclu un nouvel accord avec Walmart pour le déploiement de la plateforme VUSION de dernière génération dans plusieurs centaines de magasins Walmart aux États-Unis.

Ce contrat s'étendra sur plusieurs années, avec une première phase concernant 500 magasins qui interviendra au cours des 12 à 18 prochains mois, pour un total de 60 millions d'étiquettes électroniques, avec l'opportunité d'une extension plus large au sein du parc de magasins de l'enseigne".

La plateforme qui sera déployée pour la première fois dans le monde est la plateforme VUSION de dernière génération, née des laboratoires de SES-imagotag après un programme de recherche qui aura duré 10 ans depuis les premiers brevets déposés en 2013. Celle-ci comporte une série d'innovations majeures sur l'ensemble des composantes d'un système de digitalisation de gondoles :

-Rails intelligents mutualisant l'énergie et la connectivité,

Étiquettes sans piles et plus performantes

-Protocole de transmission basé sur le nouveau standard -Bluetooth ultra basse consommation annoncé récemment et développé par SES-imagotag en collaboration avec Qualcomm et le Bureau internationalisation de standardisation Bluetooth SIG

-Nombreuses fonctionnalités avancées liées à l'interopérabilité avec les appareils et objets connectés Bluetooth (géolocalisation, etc.)

-Amélioration drastique de l'empreinte carbone par rapport à toutes les solutions ESL existantes aujourd'hui

"Changer les étiquettes de prix en rayon dans les magasins est une activité qui demande énormément de temps à nos collaborateurs. Nous avons testé des solutions digitales permettant d'automatiser ces changements de prix, afin de libérer nos équipes plus de temps pour faire ce qui compte le plus, servir nos clients" a déclaré Bala Prasanna, Vice-Président de Walmart aux États-Unis. "Les résultats sont positifs et nous étendons le déploiement de ces étiquettes électroniques."

Philippe Bottine, SEVP & CEO North America de SES-imagotag, conclut : "Grâce à ce déploiement avec le leader incontesté du commerce mondial, cette plateforme ultra-innovante va redéfinir les standards techniques et fonctionnels de notre secteur, et ouvrir des perspectives immenses pour la transformation omnicanale du commerce physique. Avec la digitalisation, rendue possible à très grande échelle par ces nouvelles technologies, les magasins numérisés vont devenir ultra efficients, plus communicants et des outils d'e-commerce local et bas carbone, au coeur du commerce hybride de demain. C'est un nouvel âge d'or qui s'ouvre pour les commerçants."