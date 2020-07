SES Imagotag : revenus à -2,5% à fin juin

SES Imagotag : revenus à -2,5% à fin juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le CA au T2 de SES Imagotag ressort à 67,5 ME, en progression séquentielle de +33% par rapport au 1er trimestre, mais en léger recul sur un an (-2,4%) du fait de l'interruption et du décalage de nombreux projets durant cette période.

En France, le recul de l'activité est plus marqué avec un CA de 8,2 ME à -56,5%, en raison de la rigueur des mesures de confinement, et à l'instar de toute l'Europe du sud.

L'international est en croissance de +17,9%, tirée par une performance solide en Europe du nord (Allemagne, Scandinavie) et en Amérique du Nord.

SES-imagotag tire parti de son importante couverture géographique qui renforce clairement sa résilience.

Au total, le chiffre d'affaires du 1er semestre ressort à 118,3 ME, soit -2,5% et le montant cumulé sur 12 mois à 244,5 ME, en progression de +7,2% sur un an.