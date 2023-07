SES Imagotag : retour de papier

(Boursier.com) — SES Imagotag recule de plus de 7% ce vendredi à 126 euros, alors que le deuxième trimestre de SES Imagotag a pourtant marqué un nouveau record, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 221 ME, passant pour la première fois la barre des 200 ME, en croissance de +33% sur un an, et 297 ME de prises de commandes en progression annuelle de +38%...

Dans son ensemble le premier semestre enregistre une croissance du CA de +33% sur un an et s'élève à 380 MEUR, en ligne avec la trajectoire annuelle cible. Les prises de commandes semestrielles s'établissent à 518 ME, soit une croissance de +35%, notamment tirée par les succès aux Etats-Unis.

Cette performance a été réalisée malgré une conjoncture économique particulièrement difficile pour le commerce, du fait d'une forte inflation, de volumes de consommation en baisse et de marges sous forte pression...

Pour le semestre à venir, SES-imagotag prévoit la poursuite d'une solide croissance et confirme son objectif de chiffres d'affaires de 800 ME en 2023.

De plus, la société améliorera sa rentabilité comme annoncé.

Portzamparc parle d'un T2 "parfaitement en ligne avec la guidance annuelle" et l'anticipation de fin juin d'un trimestre record dépassant pour la première fois la barre des 200 ME. "La visibilité commerciale reste excellente avec des prises de commandes qui atteignent 518 ME sur le semestre (+34,5% vs n-1)" commente l'analyste. SESL réitère avec confiance l'objectif 2023 d'un CA à 800 ME (PZP 810 ME ; css factset 814,9 ME). "Le management table toujours sur la poursuite d'une amélioration de sa rentabilité (PZP marge EBITDA à 11,7%, soit +2,3pt vs. n-1 ; css factset 12,3%), malgré un mix-produit un peu moins favorable lié à la moindre progression des ventes de VAS, mais avec a contrario un rebond de l'euro face au dollar qui devrait être favorable aux marges du groupe" conclut l'analyste qui vise un cours de 187,50 euros en restant à l'achat...