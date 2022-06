SES-Imagotag : retour d'assemblée générale

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société SES-imagotag se sont réunis en Assemblée générale mixte. L'Assemblée s'est tenue en présentiel au siège de la société à Nanterre. Thierry Gadou, Président-Directeur Général et administrateur de la société a présidé l'Assemblée.

Afin de constituer le bureau, le Président a proposé à François Chevalier et à Hubert Mathet, représentant le fonds Léonis BTRA, Actionnaires de la société, de prendre les fonctions de Scrutateurs, fonction qu'ils ont acceptée. Maître Bertrand Ollivier, Avocat du Cabinet Ollivier & Associés, est désigné comme Secrétaire.

Les Commissaires aux comptes ont été régulièrement convoqués à l'Assemblée. Le Cabinet Deloitte et Associes, représenté par Julien Razungles, est présent. Le Cabinet KPMG, représenté par Grégoire Menou, assiste à l'Assemblée par voie de visioconférence. Jérôme Cheval, représentant du Comité d'entreprise, est présent. Cédric Noblet, représentant du Comité d'entreprise, est absent et excusé.

Après l'allocution du Président, Mme Pascale Dubreuil, Secrétaire Générale, a effectué une présentation sur la gouvernance de la société en détaillant la composition et les missions du Conseil d'Administration ainsi que des Comités, à savoir le Comité des comptes et le Comité des nominations et des rémunérations. Le Président a ensuite rappelé de façon détaillée les faits marquants de l'année 2021 et présenté le rapport de gestion de la société ainsi que les rapports spéciaux du Conseil d'Administration. Avec l'accord de l'Assemblée, il n'a pas procédé à la lecture des différents rapports du Conseil, qui sont déjà à la disposition de l'Assemblée.

Mme Pascale Dubreuil a présenté les évolutions en matière de responsabilité sociale et environnementale détaillées dans le rapport de performance extra-financière.

Thierry Lemaitre, Directeur Financier, a ensuite commenté les résultats financiers de l'exercice 2021. Le Président a repris la parole afin d'évoquer les perspectives.

Les Commissaires aux comptes ont présenté la synthèse des travaux réalisés au cours de l'année et les rapports établis pour l'Assemblée. Il ressort notamment une certification sans réserve des comptes 2021, sociaux et consolidés, arrêtés par le Conseil d'Administration.

Aucune question écrite n'ayant été adressée par les actionnaires, le Président de l'Assemblée a ouvert et introduit la session de questions/ réponses.

L'ensemble des projets de résolutions mis aux voix ont été approuvés.