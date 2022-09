SES-imagotag : résiste, broker en soutien

(Boursier.com) — Dans un marché fortement baissier, SES-imagotag évolue tout proche de l'équilibre, à environ 100 euros. Le titre bénéficie d'une note de Berenberg qui a débuté le suivi de la valeur avec une recommandation 'achat' et 140 euros dans le viseur. L'analyste explique que le groupe est le premier fournisseur mondial d'équipements numériques connectés (d'étiquettes électroniques de gondole - ESL - et de caméras intelligentes) et de services logiciels associés utilisés par les détaillants pour numériser et optimiser leurs points de vente.

Malgré les avantages de la digitalisation pour l'expérience client et la gestion des magasins, le marché reste sous-exploité. Le broker pense que cela est sur le point de changer et prévoit une accélération significative de l'adoption des ESL. Avec une part de marché d'environ 50%, des relations existantes avec des détaillants de premier ordre, une chaîne d'approvisionnement stable et une grande capacité de production, le courtier est convaincu que SES-imagotag sera le bénéficiaire de la croissance de ce marché.