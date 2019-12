SES-imagotag : repli logique après la levée de fonds

SES-imagotag : repli logique après la levée de fonds









Crédit photo © SES

(Boursier.com) — SES-imagotag perd logiquement un peu de terrain en début de séance au lendemain d'une augmentation de capital par voie d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels de 35 ME. Qualcomm a souscrit à l'opération pour un montant de 9 ME. La société a précisé que la dilution résultant de l'émission s'élève à 8,45% du capital, de quoi expliquer le repli quelque peu limité du titre en matinée. Les sommes levées permettront à la société de financer la croissance de ses activités et son développement à l'international.

Après BOE Technology et E Ink, un troisième partenaire industriel rejoint le tour de table, permettant à nouveau de souligner la qualité de la technologie, note Portzamparc. Le broker ajuste son objectif de 33,3 à 32,8 euros afin de prendre en compte l'impact de la dilution mais reste à l''achat' sur la valeur.