SES-imagotag : repli de l'activité

(Boursier.com) — SES-imagotag annonce un CA du T1 2019 de 50,8 ME, en recul de -2.7% vs. T1 2019 (52,2 ME). L'activité est affectée par les retards de production et des décalages de projets liés à la crise Covid-19, déplore le groupe. Les prises de commandes se situent néanmoins à 71,8 ME, en progression de +51,6%. CA et prises de commandes sur 12 mois glissants sont toujours en progression de +15,7% et +38,2%. Le retour à la croissance est attendu au S2, indique le groupe, qui détaille un plan de maîtrise des coûts et de la trésorerie mis en place pour limiter les effets de la crise Covid-19.

La capacité de production est revenue à la normale au mois d'avril, comme anticipé, même si des retards persistent. Dans le même temps, la demande est affectée sur toutes les géographies et tous les marchés en raison des mesures de confinement et de la fermeture de nombreux magasins. Plusieurs commandes et projets sont désormais décalés à des échéances encore incertaines. Cependant, le groupe devrait pouvoir maintenir une activité en faible décroissance au premier semestre, avant de connaître un retour à la croissance au second semestre.

Dans ce contexte encore incertain, SES-imagotag a mis en place un plan d'action destiné à protéger ses salariés, partenaires et clients, en instaurant un strict contrôle des coûts et des investissements afin de maintenir les charges opérationnelles au niveau de 2019 et de poursuivre la politique d'amélioration de la rentabilité malgré la crise.

Enfin, le groupe veille activement, en concertation avec ses partenaires financiers, à préserver sa capacité financière et les moyens de sa stratégie de croissance.