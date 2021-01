SES-imagotag rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies

SES-imagotag rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies









Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag indique que le Groupe rejoint le Pacte Mondial (Global Compact) des Nations Unies. SES-imagotag poursuit ainsi son ambition de construire un commerce positif en s'engageant à respecter les dix principes universellement acceptés du programme des Nations Unies en matière de droits humains, de droit du travail, de l'environnement, ainsi que de la prévention de la corruption.

Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la feuille de route pour un commerce positif de SES-imagotag, lancée il y a un an et présentée dans le rapport annuel 2019 du Groupe, qui vise à :

1) favoriser l'adoption des technologies connectées en démocratisant l'internet des objets ;

2) permettre une collaboration plus étroite sur l'ensemble de la chaîne de valeur "PGC - Retail" afin de maximiser les synergies ;

3) garantir une protection optimale des données tout en préservant leur intégrité et confidentialité ; 4) permettre une transformation digitale du commerce physique sans gaspillage, durable et avec une faible empreinte carbone.