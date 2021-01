SES Imagotag : rebond des ventes sur le second semestre 2020

(Boursier.com) — Le CA de SES Imagotag s'est établi à 97 ME au 4ème trimestre, en croissance de +27,5% sur un an.

Après un léger recul du CA au 1er semestre dû à l'impact de la crise sanitaire et des mesures de confinement, l'activité marque un net rebond au second semestre avec un CA de 170 ME en croissance de +35% par rapport à 2019.

Au total sur l'année 2020, le CA atteint 289 MEUR en croissance de +17% tiré par la forte croissance aux États-Unis et en Asie.

Les prises de commandes du 4ème trimestre ont atteint un niveau record de 202 ME qui porte le montant total annuel à 455 ME, en croissance de +35% par rapport à 2019 et de retour en ligne avec la tendance anticipée avant la crise du COVID-19.

Ce rebond s'explique notamment par un effet de rattrapage des investissements initialement prévus par les enseignes mais ralentis ou temporairement reportés du fait de la pandémie.

En dépit des incertitudes, le carnet de commandes et le portefeuille d'opportunités commerciales sont à un plus haut historique qui conforte les anticipations du groupe à rattraper la trajectoire du plan stratégique Vusion avec une année de retard, soit un objectif de Chiffre d'Affaires pour 2021 d'environ 400 ME.