SES-imagotag : rebond confirmé après la chute

(Boursier.com) — SES -imagotag confirme son rebond après la purge de vendredi dernier à la suite de la parution d'un document à charge de Gotham City Research. Dans de gros volumes, le titre gagne plus de 16% à 93,1 euros. Dans une longue réponse au vendeur à découvert, le spécialiste des étiquettes électroniques a répondu point par point aux attaques de Gotham et a "réfuté dans les termes les plus fermes chacune des allégations formulées à son encontre".

La plupart des points soulevés dans le rapport de Gotham ont été adressés par des éléments de réponses le plus souvent assez factuels, en particulier sur les accusations les plus graves relatives à de la fraude comptable, explique Oddo BHF ('surperformer'). La réponse de SESL a été rapide et adéquate, ajoute l'analyste. Les points importants de l'accusation de Gotham ont été globalement bien adressés avec surtout une volonté de transparence qui s'est ressentie pendant le call. Pour autant, bien qu'à ce stade aucun élément tangible n'incite le broker à faire évoluer ses prévisions, il est difficile à dire si cela suffira à réinstaurer une certaine stabilité et confiance. Les comptes ont été approuvés par deux cabinets d'audits (KPMG et Deloitte), mais au regard des affaires précédentes, la nomination d'un expert indépendant, dans une optique de transparence, pourrait être nécessaire. Cela permettrait aussi d'anticiper d'éventuelles prochaines attaques de Gotham (comme ce dernier l'a explicitement suggéré).

A moyen terme, le courtier explique qu'il peut aussi d'interroger sur l'impact réputationnel de cette affaire. Par conséquent, il apprécié la réactivité du groupe, sa transparence et sa volonté de répondre point par point aux accusations. Il constate aussi une valorisation aujourd'hui faible suite à la forte baisse de vendredi (VE/EBITDA 11.3x 2023 et 7.4x 2024). Mais le titre pourrait rester volatil pendant un certain temps...

Stifel affirme pour sa part que la présentation du management était limpide et les réponses fournies lors de la séance de questions-réponses suffisamment précises. Tant qu'aucune irrégularité comptable n'est avérée, l'analyste ne reconsidère pas son jugement sur le dossier et maintient ainsi son opinion 'achat'. " Nous pensons que la réaction du cours de l'action vendredi dernier était principalement due à la réputation de Gotham : une institution très respectée pour son historique, ainsi que sa méthode, promettant une partie 2 avec des irrégularités comptables qui génèrent un maximum d'incertitude. Cela provoque une attitude attentiste chez les plus courageux, tandis que les plus averses au risque se précipitent pour sortir. Quant à la substance des allégations actuelles de Gotham, nous ne les trouvons pas suffisamment robustes, et soulignons que le rapport est basé sur une observation préliminaire biaisée, un focus sur une JV désormais déconsolidée et en dehors notre dossier d'investissement, et de nombreux raisonnements ultérieurs qui nous semblent erronés".