SES Imagotag : réagit aux nouvelles accusations de Gotham City

(Boursier.com) — SES -imagotag réagit au communiqué de presse publié le 28 juillet par Gotham City, qui contient des observations sur les réponses apportées par SES-imagotag aux publications de GC.

Considérant les réponses factuelles, précises et vérifiables données par la Société aux publications de GC dans ses communiqués du 26 juin et du 10 juillet, SES-imagotag n'entend pas commenter davantage les observations formulées par GC.

De plus, la Société rappelle que sa performance et ses comptes sont publics et certifiés par les cabinets d'audit KPMG et Deloitte.

Le 27 juillet, SES-imagotag a publié des chiffres records de ventes et de prises de commandes pour le 1er semestre 2023, confirmant à nouveau son leadership sur le marché. L'entreprise et ses équipes sont concentrées sur la poursuite d'une forte dynamique de croissance pour les semestres et les années à

venir, et la mise en oeuvre de sa stratégie basée sur l'innovation et l'expansion internationale...