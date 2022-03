SES-Imagotag poursuit son envolée

(Boursier.com) — SES -Imagotag grimpe encore de plus de 7% à 87 euros ce vendredi sur la place parisienne, les opérateurs saluant de nouveau le renforcement du partenariat stratégique avec Walmart aux États-Unis... Cette expansion est le résultat de la mise en oeuvre réussie du magasin pilote dans la région de l'Arkansas. Les plateformes VUSION OS et VUSION IoT Cloud (incluant par exemple des services tels que l'optimisation de la gestion des stocks et la géolocalisation pour maximiser la productivité en magasin) vont ainsi être déployées à grande échelle par Walmart.

Cette étape n'est pas de nature à modifier la guidance du groupe - retraitée il y a quelques jours seulement - qui reste à 800 ME de chiffre d'affaires en 2023 avec 15% d'EBITDA. Néanmoins, cela rassure beaucoup sur les prévisions du groupe tant en termes de croissance qu'en termes de levier opérationnel pouvant être tiré de cette croissance potentielle, souligne Stifel. Cela donne également beaucoup de confort sur la croissance au-delà de 2023...

Walmart étant considéré comme l'un des leaders de la digitalisation parmi les grands 'brick and mortar', ce contrat est un "game-changer" pour SESL aux Etats-Unis et devrait contribuer à accélérer la dynamique de prises de commandes sur cette zone, expliquait hier Oddo BHF qui est à 'surperformer' sur le dossier. Au-delà de l'effet d'annonce, ce contrat conforte SESL comme leader dans le domaine du "retail IOT" et apporte surtout une visibilité "topline" bien au-delà de 2023... Gilbert Dupont de son côté est repassé à l'achat sur le titre avec un cours de 105 euros dans le viseur.