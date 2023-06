SES-imagotag : poursuit sa remontée après sa violente chute

(Boursier.com) — La remontée de SES-imagotag se poursuit en ce milieu de semaine. Si le titre est encore loin de ses niveaux précédents l'attaque de Gotham City Research, il gagne encore 1,7% à 97,9 euros ce mercredi (et non pas 20% comme indiqué actuellement par erreur sur la fiche valeur). L'action continue à profiter d'achats à bon compte après que le spécialiste des étiquettes électroniques eut répondu point par point aux attaques de Gotham et "réfuté dans les termes les plus fermes chacune des allégations formulées à son encontre". Les analystes vont pour le moment dans le sens de la direction à l'image des dernières notes publiées hier par Oddo BHF et Stifel.

Dans un nouvel avis, ce dernier confirme son point de vue selon lequel les accusations portées par Gotham City Research ne tiennent pas. L'analyste pense que ces accusations sont au mieux le résultat d'une erreur d'analyse. Le problème réside moins dans ce premier rapport que dans le second à venir, dans lequel le vendeur à découvert annonce avoir identifié des irrégularités comptables. La gravité de ces accusations, et l'incertitude résultant de sa non-publication, ont fait perdre au groupe plus de 50% de sa valeur. Tant que Gotham n'aura pas publié son deuxième rapport, et tant que SESL et ses auditeurs KPMG et Deloitte n'auront pas répondu à ces soupçons, il ne sera pas possible de se forger une opinion définitive. Un certain nombre de facteurs portent néanmoins à croire que le deuxième rapport de Gotham pourrait être tout aussi facilement réfutable que le premier, affirme le broker. S'il avait raison, l'action SESL pourrait décoller rapidement après la publication de la partie II, une fois l'incertitude levée...