SES-imagotag : poursuit sa hausse !

Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag qui a enregistré en l'espace de quelques mois plusieurs contrats importants, notamment en Europe du Nord et en Amérique du Nord, poursuit sa hausse en bourse, encore en progression de près de 10% ce vendredi à 31,80 euros. Le spécialiste des étiquettes électroniques a annoncé un montant total de prises de commandes qui devrait s'établir entre 160 et 200 ME pour le seul quatrième trimestre 2020, un record trimestriel pour le groupe à comparer au record précédent de 119 ME au T4 2019). Cette performance portera le montant total des prises de commandes à plus de 400 ME sur l'exercice 2020, contre 336 ME au titre de l'exercice 2019.

Au vu du portefeuille de projets et d'appels d'offre en cours ou en préparation, SES-imagotag estime que cette dynamique devrait se prolonger en 2021 et au-delà, grâce aux perspectives sanitaires désormais meilleures sur le front du Covid-19...

Portzamparc souligne que "sans véritable surprise, le management indique également le décalage d'un an des objectifs du plan VUSION 2022 qui ambitionnait initialement un chiffre d'affaires avoisinant 400 ME en 2020 et 800 ME en 2022... La crise sanitaire semble bien jouer ce rôle d'accélérateur du besoin de digitalisation du secteur 'retail'. Notre scénario est maintenu à ce stade" souligne l'analyste qui reste positif sur le dossier.