SES-imagotag poursuit la construction de son pôle Data avec l'acquisition de la société française Memory

(Boursier.com) — SES -imagotag annonce être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition de la société française In The Memory (" Memory "), spécialisée dans l'analyse de données et les outils décisionnels pour le commerce. Le protocole d'intention signé par les deux sociétés prévoit l'acquisition par SES-imagotag de 100% des actions de Memory, payée en numéraire. La réalisation de l'opération devrait avoir lieu dès janvier 2023.

Créée en 2018 par une équipe de spécialistes de Data Science issus du secteur de la grande distribution, Memory a développé une plateforme de gestion de données et d'analyse décisionnelle et a rapidement acquis une importante base de clients parmi les leaders de la grande distribution et des produits de grande consommation. " Les solutions de Memory conjuguent à la fois une forte expertise métier et une technologie avancée de traitement et d'analyses de quantités importantes de données de sources diverses. Cette double expertise métier et data confère une qualité unique aux outils décisionnels de la plateforme Memory, tant pour les commerçants que pour les marques ", commente SES-imagotag.

Avec cette nouvelle acquisition, suite à celle de MarketHub (Irlande) en début 2022, le groupe SES-imagotag poursuit la construction de son pôle Data, qui comprend également la société Captana, spécialisée dans l'analyse en temps réel des rayons par analyse d'images et intelligence artificielle, ainsi que plusieurs solutions au sein de la plateforme VUSION.

L'objectif est d'offrir aux distributeurs et aux marques une gamme complète d'outils autour de la data à travers tous les canaux y compris les magasins physiques, le canal le plus pauvre en données à l'heure actuel, mais aussi le plus prometteur.

Les technologies de l'internet des objets appliquées aux points de ventes physiques (étiquettes digitales, caméras et capteurs connectés) dont SES-imagotag est le spécialiste et leader mondial, permettent en effet désormais de capter des quantités importantes de données magasins en quasi-temps réel et de communiquer avec les consommateurs. Pour être utile, cette production exponentielle de données doit s'accompagner d'outils puissants de traitement et d'analyse pour transformer ces données en action de la manière la plus automatisée possible et faire des magasins des environnements ultra efficients et adaptés aux attentes de chaque consommateur.

L'objectif du groupe SES-imagotag est de rassembler au sein de la plateforme VUSION ces expertises IoT et Data au service du commerce. C'est dans le cadre de cette stratégie, qui sous-tend le plan VUSION'27 présenté récemment, que s'inscrit cette opération de croissance externe.