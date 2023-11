SES Imagotag : passe le cap des 50 enseignes et 9.000 magasins en France

(Boursier.com) — SES Imagotag franchit le cap symbolique des 50 grandes enseignes clientes en France après la signature du déploiement d'une grande enseigne de commerce non-alimentaire. Sur les 24 derniers mois, SES-imagotag a conclu 10 nouveaux contrats avec des enseignes majeures dans les secteurs alimentaire et non-alimentaire.

Grâce à cette forte dynamique commerciale, le parc installé atteint désormais 9.000 magasins en France et devrait dépasser le cap des 10 000 points de vente dans les mois à venir, avec notamment le déploiement rapide d'un leader du discount alimentaire.

Pour SES-imagotag, No1 mondial des solutions digitales et IoT pour le commerce physique, qui compte mondialement plus de 350 groupes et enseignes clients et plus de 35.000 magasins installés, la France représente encore le premier parc installé et le 3ème marché en matière de chiffres d'affaires après l'Allemagne et les Etats-Unis.

L'activité de SES-imagotag connait une forte croissance en France, son marché historique, et cette dynamique s'explique notamment parce que la France est souvent le premier bénéficiaire des efforts importants du Groupe en matière de R&D (5% du chiffre d'affaires et 30% des effectifs), les nombreuses innovations aux produits y étant le plus souvent testées et lancées en priorité. Ainsi par exemple, la France est à la pointe mondiale en matière de vision par ordinateur et intelligence artificielle (CV/AI) car au-delà des 9.000 magasins dotés d'étiquettes électroniques, SES-imagotag compte des dizaines de milliers de micro-caméras analysant en temps réel les planogrammes et la disponibilité de plus de quatre millions de références produits.

De même, grâce à la Division In the Memory, plus de 12 millions de transactions et tickets de caisse sont analysés chaque jour en France, soit environ 4,5 milliards sur une année. Ces données permettent aux enseignes et aux marques de piloter leur performance opérationnelle par la data, afin de mieux comprendre l'impact de leurs promotions, campagnes et assortiments dans les points de vente. Au total la France est, parmi les plus de 60 pays où SES-imagotag opère, le pays le plus avancé en matière de pénétration des services et solutions hors ESL du Groupe.