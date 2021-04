SES-imagotag : partenariat stratégique avec l'enseigne Hornbach

Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag a conclu un partenariat stratégique avec Hornbach, une des principales enseignes allemandes de bricolage et d'équipement de la maison. Cette collaboration a pour objectif le déploiement, dans leurs magasins, de Captana, la nouvelle solution de monitoring en temps réel des rayons, de reconnaissance des produits et de détection automatique de ruptures développée par le Groupe.

En utilisant Captana, Hornbach va pouvoir bénéficier de la meilleure technologie de reconnaissance optique de produits du marché grâce à ses fonctionnalités de vision par ordinateur, d'intelligence artificielle et de machine learning.

Cette innovation va permettre de proposer une solution simple et compétitive afin de gérer plus efficacement les stocks et les disponibilités des petits articles de bricolage, un des enjeux principaux des enseignes du secteur. Grâce à Captana, les clients de Hornbach auront la possibilité de scanner des produits non-identifiés en utilisant une caméra spécialement conçue pour l'enseigne afin de reconnaître automatiquement leurs libellés et prix, mais aussi leurs localisations. Le distributeur allemand va notamment déployer cette solution dans les sections cuisine et salle de bains, couvrant ainsi des centaines de références différentes.

Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.