SES-imagotag : obtient la certification Or d'EcoVadis

(Boursier.com) — SES -imagotag a reçu la certification Or décernée par EcoVadis, plateforme collaborative mondiale de référence pour l'évaluation des performances RSE des entreprises. SES-imagotag se classe parmi les 3 % les mieux notées des 85.000 entreprises évaluées à travers le monde par EcoVadis. Le Groupe a été évalué au regard de la qualité de ses actions et de ses politiques en matière de droits de l'Homme et du travail, de déontologie, d'approvisionnement durable et d'environnement.

EcoVadis couvre l'ensemble des principaux aspects de la RSE et constitue une véritable référence pour une évaluation neutre des performances environnementales, sociales et éthiques des entreprises. SES-imagotag s'appuie sur EcoVadis pour évaluer et sensibiliser ses propres fournisseurs et ses autres partenaires impliqués dans sa chaîne d'approvisionnement, de manière à soutenir ses ambitions en matière d'impact positif.

Thierry Gadou, Président - Directeur Général de SES-imagotag, commente : "Cette certification Or attribuée par EcoVadis, l'une des évaluations les plus fiables au monde en matière de RSE, confirme le leadership de SES-imagotag et l'avance dans sa contribution pour l'avènement d'un commerce durable. Cet objectif est notre raison d'être et il s'avère fondamental pour notre société et notre planète. En effet, le commerce est le premier employeur privé dans le monde et il a un impact significatif sur notre environnement. Il n'y aura pas de commerce durable sans magasins physiques modernisés et digitalisés ; toutes nos équipes s'y emploient pleinement, main dans la main avec nos clients et nos partenaires".