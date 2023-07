SES-imagotag : Nouvelle expansion aux États-Unis

(Boursier.com) — SES -imagotag a annoncé de nouveaux contrats de déploiement dans plusieurs verticales du commerce de détail : magasins de proximité, épicerie et la vente au détail spécialisée dans la rénovation domiciliaire. Dans la foulée du deal Walmart, les gains du premier semestre porteront la base installée en Amérique du Nord à environ 6.000 magasins, de quoi renforcer l'offre de SES-imagotag et sa position de leader dans la région.

SES-imagotag a signé un contrat avec l'une des plus grandes chaînes de magasins de proximité américaines, C-Store, pour déployer VUSION, Plateforme IoT Cloud et étiquettes intelligentes, sur plus de 800 sites. L'accord entre les deux entreprises s'étale sur 12 à 18 prochains mois. VUSION permettra à la chaîne de distribution de mieux gérer ses magasins en automatisant et en contrôlant de manière centralisée les prix et les promotions, tout en rationalisant ses opérations. La chaîne C-Store bénéficiera également du Cloud pour gérer et surveiller de manière centralisée ses appareils IoT à tout moment.

Après une première phase de déploiement réussie, l'un des plus grands épiciers régionaux américains a signé un nouvel accord pour poursuivre le déploiement de la plateforme VUSION IoT Cloud et des balises numériques pour atteindre un total de 350 emplacements. En tirant parti de VUSION, cette épicerie est désormais en mesure d'automatiser les processus manuels et de de se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée en contact avec les clients.

Un leader américain de la distribution spécialisée dans l'amélioration de l'habitat a également adopté VUSION IoT Cloud de SES-imagotag pour améliorer l'expérience client dans plus de 250 de ses salles d'exposition à l'échelle nationale.

En s'appuyant sur les solutions IoT fournies par SES-imagotag, les clients de l'enseigne bénéficieront désormais d'une

expérience d'achat en ligne et hors ligne plus intuitive grâce à la tarification des produits en temps réel, du niveau des stock et des informations détaillées sur le produit...