SES-imagotag : nouvelle accélération, les accusations de Gotham City à nouveau rejetées

(Boursier.com) — SES -imagotag poursuit sa remontée en Bourse avec un titre qui reprend encore 7,5% à 129 euros. La société a une nouvelle fois rejeté, sans équivoque, les allégations formulées par Gotham City Research dans la deuxième salve d'accusations à son encontre tombée vendredi matin. Selon le groupe, ce second rapport était uniquement destiné à permettre au vendeur à découvert de profiter d'une éventuelle baisse du cours de l'action SES-imagotag.

Dans un document de 15 pages, SES-imagotag souligne comment l'investisseur activiste a déployé des allégations trompeuses et non fondées et des conclusions prédéterminées qui tentent de jeter le doute sur la gouvernance et les comptes du groupe. La société a d'ailleurs notifié l'Autorité des Marchés Financiers des nombreux manquements commis par Gotham City à sa réglementation et déposé plainte auprès du Parquet National Financier, notamment pour diffusion d'informations fausses et trompeuses.

Concernant le cas d'une propriété en Autriche où opère le centre de R&D de SES-imagotag et qui est détenue par les membres de la direction, SES-imagotag affirme que "la convention réglementée autrichienne est contractée à des conditions de marché et rapportée chaque année aux Commissaires aux Comptes". Alors que Gotham City remet en cause l'indépendance de certains membres du Conseil, la société explique que son "Comité d'Audit est composé d'administrateurs indépendants, possédant la bonne combinaison de compétences et d'expérience pour superviser le processus d'information financière de la Société. Les administrateurs indépendants sont en effet indépendants selon les critères stricts du code de gouvernement d'entreprise AFEPMEDEF, y compris avec leur détention directe et indirecte d'actions SES-imagotag", ajoute le groupe.

Quant à la holding de gestion SESIM, "qui est un véhicule commun à de nombreuses sociétés cotées françaises, elle a fait l'objet d'une communication complète sous tous ses aspects depuis sa création" ; "elle prône un alignement des intérêts de ses participants sur ceux de tous les actionnaires, ainsi qu'un véritable esprit d'entreprise et un engagement à long terme, tous bénéfiques pour l'entreprise".

Au niveau comptable, le management indique que "les termes de la cession de la JV Chine en septembre 2022 sont alignés sur les intérêts de SES-imagotag ; les chiffres rapportés concernant cette entité et cette transaction sont exacts et cohérents entre eux... Il n'y a pas de double comptabilisation des transactions aller-retour entre SES-imagotag et la JV Chine : les transactions intra-groupe sont éliminées dans les comptes consolidés de la Société".

Enfin, concernant le partenariat avec Wirecard, il "faisait partie d'une stratégie visant à numériser le parcours d'achat de bout en bout. De nombreuses autres grandes entreprises internationales avaient des partenariats avec Wirecard à l'époque. La comparaison avec les irrégularités comptables de Wirecard n'a aucun sens".

Portzamparc affirmait lundi que "la teneur des nouvelles accusations de Gotham reste dans la continuité du premier communiqué, jugées disproportionnées et trompeuses. Le rebond du titre traduit le soulagement de certains investisseurs et des rachats de positions short qui devraient se poursuivre" selon l'analyste, qui reste acheteur sur le dossier en ciblant un cours de 187,50 euros.