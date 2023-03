SES imagotag : les analystes restent confiants

(Boursier.com) — SES Imagotag remonte de 2,5% sur les 106 euros ce mardi, alors que le CA du groupe est ressorti à 620,9 ME en 2022, en hausse de 47% par rapport à l'exercice précédent, et excédant l'objectif de 600 ME. La croissance est similaire à celle de 2021, marquant ainsi une deuxième année consécutive de forte performance. L'EBITDA s'élève à 58,6 ME en 2022, en croissance de +81% vs. 2021. Le résultat net de SES-imagotag en 2022 a atteint 18,7 ME, neuf fois plus haut que le résultat net de 2 ME en 2021.

SES-imagotag a terminé l'année 2022 avec un endettement net, avant IFRS 16, de 40,5 ME, ce qui représente un levier de 0,7x, et un ratio de dette nette sur capitaux propres de 20%.

En 2023, le carnet de commandes et le portefeuille d'opportunités confortent un haut niveau de confiance dans l'objectif de chiffre d'affaires annuel de 800 ME.

Compte tenu de l'évolution favorable dans le coût des composants ainsi que la reprise de l'euro face au dollar, couplés à la poursuite d'une forte croissance des solutions et services à valeur ajoutée, le groupe table sur la poursuite d'une amélioration substantielle de sa rentabilité.

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg est à l'achat sur le dossier avec un objectif ajusté de 170 à 175 euros. "La baisse du cours de l'action la semaine dernière offre un excellent point d'entrée, à notre avis" dit pour sa part Stifel pour qui SESL est "une histoire de croissance unique avec +80% d'EBITDA en 2022. Les investissements plus élevés en 'R&D' sont temporaires", poursuit l'analyste. "Alors que nous reportons la valorisation à 2023, nous relevons notre objectif de cours à 175 euros (Achat)", tandis que la direction a acheté pour 3 millions d'euros d'actions en profitant de la faiblesse des cours.