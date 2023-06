SES-Imagotag : les actionnaires approuvent l'émission de BSA réservée à Walmart

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires de SES-Imagotag, qui s'est réunie le 2 juin, a approuvé à près de 99% l'émission de 1.761.200 bons de souscription d'actions (BSA) réservée au profit de Walmart Inc. Cette émission s'inscrit dans le cadre de l'accord commercial annoncé le 27 avril entre SES-Imagotag et Walmart Inc.

Un BSA donnera droit à une action SES-Imagotag au prix de 112,19 euros par action nouvelle émise.

Cette émission au profit de la société Walmart Inc s'effectue avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Ces BSA autorisent Walmart à souscrire à des actions dans la limite de 10% du capital social de la société, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites.

Le conseil d'administration de SES-Imagotag a décidé, ce 5 juin, d'autoriser l'émission des BSA, dont le règlement-livraison effectif interviendra dans les prochains jours.