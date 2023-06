SES-imagotag : le titre rebondit fortement, le groupe dément toute fraude

(Boursier.com) — SES -imagotag rebondit de près de 10% à 76 euros à l'ouverture du marché parisien. Dans une longue réponse aux attaques de Gotham City Research, le spécialiste des étiquettes électroniques "réfute dans les termes les plus fermes chacune des allégations formulées à son encontre".

"La fraude à laquelle fait allusion le rapport n'existe pas; il n'y a pas de double comptage des revenus circulaires avec BOE ; la consolidation du chiffre d'affaires des filiales du Groupe et de la société mère est cohérente avec le chiffre d'affaires consolidé, qui est généré exclusivement par les ventes aux clients externes. La capitalisation des investissements R&D de SES-imagotag est conforme aux normes comptables IFRS. Par conséquent, il n'y a pas de surestimation des revenus ou des bénéfices de l'entreprise", indique SES.

"SES-imagotag aborde ce nouveau chapitre sereinement, fidèle à sa démarche qui privilégie la transparence et le respect des règles et des normes. Mais l'entreprise est aussi consciente de la gravité des conséquences d'une telle manoeuvre pour l'ensemble de son écosystème : salariés, clients, partenaires et actionnaires. C'est pourquoi SES-imagotag se réserve la possibilité d'exercer tous droits en vue d'actions judiciaires futures le cas échéant", ajoute le management.

La totalité du document transmis par SES-imagotag est visible ici.