SES-imagotag : le titre chute, les analystes assez sceptiques

(Boursier.com) — Suspendu hier, SES-imagotag chute de près de 55% à 76,7 euros pour sa reprise de cotations après la parution, hier matin, d'un rapport à charge de Gotham City Research. Le spécialiste des étiquettes électroniques a répondu hier soir à ces accusations, pointant en particulier la relation avec son actionnaire et fournisseur, BOE Technology : il considère unanimement que le rapport de Gotham City Research "comprend de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions, auxquelles la société répondra dans les prochains jours".

Portzamparc est dubitatif

Les premières réactions d'analystes vont pour le moment dans le sens de la direction du groupe français à l'image de Portzamparc : "Dubitatifs à la lecture de ce premier rapport, nous ressortons confortés de notre échange avec le management. Le titre va évidemment souffrir des suspicions soulevées par ce premier volet, qui doit en comporter au moins un supplémentaire, mais nous ne voyons pas de raisons suffisantes pour remettre en cause notre thèse d'investissement et notre valorisation pour le moment. Avec les éléments à notre disposition à ce stade, notre sentiment est que SESL constitue une proie facile pour un short-seller activiste, compte-tenu de son parcours boursier exceptionnel et de ses liens avec un groupe chinois, quitte à utiliser des arguments maladroits voire malhonnêtes". La maison de bourse est à l''achat' sur le titre avec un objectif de 187,5 euros.

Des attaques peu convaincantes selon Stifel

De son côté, Stifel affirme que son analyse et examen des trois premiers arguments principaux de Gotham City Research (revenus croisés avec BOE, modèle économique, contrat avec Walmart) montrent que ces attaques paraissent peu convaincantes et ne font pas changer le broker d'avis sur les fondamentaux du groupe. Il pense que la stratégie et le business model de SESL restent totalement pertinents. De même, même sans les détails du contrat Walmart, le courtier indique avoir suffisamment d'éléments pour le considérer comme rentable. Son analyse a été renforcée par nos échanges avec le CEO et le CFO du groupe... A ce stade, cependant, il n'est pas en mesure de commenter les soupçons d'irrégularités comptables (quatrième point soulevé par l'activiste). En ce qui le concerne, Gotham n'a encore rien révélé et le courtier n'est pas auditeur du groupe. En l'absence d'autres informations, il suppose que les comptes certifiés par les commissaires aux comptes sont exacts et, par conséquent, sa recommandation et son objectif de cours restent inchangés ('achat' avec une cible de 190 euros). L'analyste attend de l'entreprise qu'elle règle ces problèmes en temps voulu.

Une première réponse bienvenue qui en appelle d'autres pour Oddo BHF

Oddo BHF ('surperformer') explique pour sa part que SES-imagotag a répondu à l'accusation la plus grave du premier rapport au regard des revenus générés avec BOE, ce qui est positif. Pour autant, il devra aussi apporter d'autres éléments de réponse sur lesquels il ne reportait pas forcément de manière détaillée jusqu'ici (granularité sur les revenus VAS, les ventes passées de la JV, projets R&D, etc.). Dans l'attente d'une réponse plus approfondie de SESL sur les points évoqués et alors que Gotham laisse entendre dans son rapport que de " nouveaux éléments sur des irrégularités comptables " seraient publiés dans une partie II, le titre devrait être sous forte pression aujourd'hui, sachant aussi que la situation pourrait se prolonger plusieurs mois (faudra-t-il un rapport indépendant d'expert ? etc.), soulignait le courtier avant-Bourse. Considérant les éléments à sa disposition et compte tenu de la probabilité forte de nouvelles attaques, il est sans doute trop tôt pour nous positionner fermement et apporter des conclusions opérationnelles. SESL devrait publier un communiqué détaillé en début de semaine prochaine alors que l'AG a lieu ce matin.