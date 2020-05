SES Imagotag : le point sur les prévisions de ventes

(Boursier.com) — Au premier semestre, SES Imagotag s'attend à un CA d'environ 110 à 115 ME par rapport à 121 ME un an plus tôt, avant de rebondir au 2ème semestre, sous réserve de la poursuite de la dynamique de déconfinement et de l'évolution de la pandémie.

Sur l'ensemble de l'année 2020, SES-imagotag table toujours sur une croissance, grâce à la forte dynamique sur les zones Amériques & APAC.

A moyen / long terme, la société estime que cette crise agit comme un révélateur du rôle essentiel des points de vente physiques et du besoin urgent de leur digitalisation. Malgré l'affaiblissement prévisible de certaines enseignes non-alimentaires, les mois qui viennent de s'écouler devraient renforcer sur tous les continents la course à la digitalisation du commerce physique, marché de SES-imagotag.