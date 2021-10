SES Imagotag : le CA du T3 s'établit à 87 ME, en croissance de +19%

(Boursier.com) — Le CA sur les 9 premiers mois de l'année s'établit à 290 ME chez SES Imagotag, soit le même niveau que notre CA pour l'ensemble de l'année 2020. Il affiche une croissance de +51% par rapport à la même période (9 mois) de l'année dernière. Cette performance conforte l'objectif annuel de CA d'environ 400 MEUR, compte tenu de l'activité forte attendue au 4e trimestre.

La croissance est à ce stade principalement tirée par l'Europe (+69%), les ventes dans le reste du monde et notamment aux Etats-Unis (+14%) étant pénalisées par l'impact de la pandémie sur les chaines de production au Vietnam dédiées au marché américain, malgré des prises de commandes record. Toutefois, l'activité hors Europe (ROW) s'établit à 24% du CA total (soit plus de 70 ME sur 9 mois) en ligne avec la trajectoire du plan VUSION-23.

Le CA du T3 s'établit à 87 ME en croissance de +19% par rapport au T3 2020. Tout en étant le meilleur T3 historique du Groupe, l'activité du trimestre a été, comme déjà évoqué, ralentie par les effets conjugués de la pénurie de semi-conducteurs et la 4e vague de COVID-19 qui a particulièrement affecté certains pays d'Asie du Sud-Est. Ainsi, l'usine de Jabil au Vietnam, qui produit notamment les étiquettes intelligentes VUSION pour les Etats-Unis (en raison des taxes imposées sur les importations chinoises), a été paralysée presque entièrement durant la majeure partie du trimestre, et prévoit de revenir à une activité normale courant novembre. Cette situation a donc pénalisé le CA nord-américain. Mais ces chiffres sont contrebalancés par d'excellentes prises de commandes aux Etats-Unis (qui ont doublé sur 9 mois par rapport à l'année précédente), marché sur lequel SES-imagotag progresse rapidement.

Les commandes sur le seul 3e trimestre atteignent 139 MEUR en croissance de +59%, soit un niveau jamais atteint sur une période traditionnellement plus calme. Sur 9 mois, les prises de commandes s'établissent à 448 ME (+77%), avec notamment un taux de croissance supérieur à la moyenne des commandes aux Etats-Unis. Enfin, le cumul sur 12 mois s'élève au montant record de 651 ME soit un bond de +75% par rapport à la même période de l'année précédente.

A fin septembre, la position de trésorerie nette du groupe s'élève à +7,3 ME (avant effet d'IFRS 16) soit une trésorerie disponible d'environ 88 ME.

Perspectives

Sauf aggravation inattendue de la situation sanitaire en Asie ou sur le front des livraisons de composants, le Groupe anticipe une activité forte au T4 et l'atteinte de l'objectif annuel inchangé d'environ 400 ME, soit une croissance annuelle de près de 40%.

Malgré la hausse du prix des composants, SES-imagotag est également confiant quant à sa capacité à poursuivre l'amélioration de sa rentabilité en 2021. Enfin, la dynamique des prises de commande conforte la perspective d'une forte croissance également attendue en 2022.