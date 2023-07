SES-imagotag : la direction réagit et promet de nouvelles réponses à Gotham City

(Boursier.com) — Comme lors de la première attaque de Gotham City Research, le 22 juin dernier, la direction de SES Imagotag s'est fendue d'un communiqué suite à la deuxième salve d'accusations à son encontre tombée vendredi matin. Des "accusations fausses et délibérément trompeuses", selon la société cotée qui parle aussi de "nombreuses et grossières inexactitudes qui ont pour seule fin de manipuler et tirer profit d'une éventuelle baisse du cours de l'action."

La société confirme avoir notifié l'Autorité des Marchés Financiers des nombreux manquements commis par Gotham City à sa réglementation et déposé plainte, ce jour, auprès du Parquet National Financier, notamment pour diffusion d'informations fausses et trompeuses.

Si elle ne rentre pas dans le détail des accusations, la société indique qu'elle publiera dans les prochains jours une réfutation "tout aussi complète et détaillée de cette seconde publication".

En effet, le fonds spéculatif a publié vendredi un second rapport mettant en cause SES-imagotag. Après s'en être pris au spécialiste des étiquettes électroniques pour de prétendus comptes " trompeurs, incorrects et incomplets " et diverses irrégularités, le vendeur à découvert cible cette fois la direction générale et le conseil d'administration qu'il juge "suspects " en raison de "fautes graves et conflits d'intérêts". Il cite notamment le cas d'une propriété en Autriche où opère le centre de R&D de SES-imagotag et qui serait détenue par les membres de la direction : "en d'autres termes, SESL est le locataire de l'installation autrichienne, les membres de la direction, le propriétaire, et toutes ces transactions sont importantes et non divulguées avec des parties liées".

En outre, Gotham City affirme que "5 administrateurs qualifiés d'indépendants, dont 2 membres du comité d'audit sur 3, ne semblent pas indépendants, car ils sont massivement investis aux côtés du management via SESIM, une structure illiquide qui détient des actions SESL... Pire encore, l'achat d'actions très vanté par la direction en novembre 2022 a en fait été financé en nantissant des actions existantes (c'est-à-dire en empruntant) via SESIM".

Enfin, le fonds réaffirme avoir identifié "de nombreuses irrégularités comptables" dans ses différents rapports: "nous estimons que les rapports financiers de SES-Imagotag, y compris ses soldes de trésorerie, sont suspects et/ou matériellement incorrects, et que ses rapports annuels des dernières années devront être retraités".

Après que la direction eut répondu point par point aux premières attaques de Gotham City, le marché ne semble pas prendre au sérieux ces nouvelles accusations. Dans d'énormes volumes, le titre a terminé vendredi sur un gain de 31,60% à 116,20 euros.