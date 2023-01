SES-imagotag : la croissance a accéléré au S2

(Boursier.com) — La croissance de SES-imagotag s'est accélérée au second semestre pour atteindre 333,2 MEUR, un taux de croissance de +51%, en hausse de 10 points par rapport à la croissance du S1. Les ventes d'EEG ont notamment bénéficié de l'impact de l'inflation qui pousse les commerçants à se digitaliser.

Au total sur l'année, le chiffre d'affaires a atteint 619,1 MEUR, soit une progression de +46.4%, pour arriver au niveau de ventes annuels le plus élevé dans l 'histoire de SES-imagotag. Cette forte croissance a été tirée notamment par l'Europe et l'Amérique du Nord.

"Pour 2023, le carnet de commandes et les opportunités en cours de négociation contractuelle couvrent d'ores et déjà plus de 80% de notre objectif de CA de 800 MEUR, d'où un niveau élevé de confiance à l'égard de cet objectif, de même que sur la capacité du Groupe à poursuivre l'amélioration continue de sa rentabilité", écrit la société dans son communiqué de presse.