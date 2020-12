SES-imagotag : gros rebond des prises de commandes

Crédit photo © SES-imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag a enregistré en l'espace de quelques mois plusieurs contrats importants, notamment en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Le spécialiste des étiquettes électroniques annonce un montant total de prises de commandes qui devrait s'établir entre 160 et 200 ME pour le seul quatrième trimestre 2020, un record trimestriel pour le groupe à comparer au record précédent de 119 ME au T4 2019).

Cette performance qui portera le montant total des prises de commandes à plus de 400 ME sur l'exercice 2020, contre 336 ME au titre de l'exercice 2019.

Au vu du portefeuille de projets et d'appels d'offre en cours ou en préparation, SES-imagotag estime que cette dynamique devrait se prolonger en 2021 et au-delà, grâce aux perspectives sanitaires désormais meilleures sur le front du Covid-19.

" Même s'il est encore trop tôt pour tirer un bilan de la pandémie qui fait encore rage dans la plupart des marchés de SES-imagotag, deux enseignements ressortent d'ores et déjà : d'une part la forte résilience de l'activité face à cette crise qui devrait finalement accélérer la course à la digitalisation du commerce physique ; et d'autre part, la probabilité élevée que l'impact de cette pandémie puisse se limiter à un décalage d'environ un an sur les objectifs du plan stratégique VUSION 2022, présenté en mai 2018 ", commente le groupe.